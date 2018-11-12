У Києві таксист затиснув руку поліцейського склом і протягнув його за собою

Поліцейський біг за автомобілем близько 10 метрів, він забризкав водія перцевим балончиком.

Вночі в Києві на вулиці Велика Васильківська патрульна поліція затримала таксиста Uber, який спочатку відмовився надати їм документи, а після затиснув вікном руку поліцейського і намагався втекти.

Як повідомляє "Інформатор", за словами патрульних, таксі стояло на вулиці Великій Васильківській на місці для інвалідів. Поліцейські підійшли до таксиста і попросили надати їм посвідчення і страховку на транспортний засіб. Її чоловік марно шукав близько 20 хвилин, а інші документи не передавав в руки.

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Далі руку поліцейського затиснуло склом, після чого патрульний забризкав водія перцевим балончиком, а той почав рух. Поліцейський біг за автомобілем близько 10 метрів.

Водій же заявляє, що поліцейські почали вдиратися до нього в машину, а їхати він почав нібито в стані афекту.

Раніше у Львові грабіжник ховався від поліцейських на дереві.