У Бахмуті під час пограбування застрелили охоронця ювелірного магазину

За попередніми даними, до приміщення торговельного закладу увійшов невідомий чоловік, імовірно у камуфляжному одязі, який здійснив один постріл із вогнепальної зброї в область голови охоронця, після чого викрав з вітрини кілька ювелірних виробів із золота та з місця скоєння злочину втік.

Сьогодні, 13 листопада, у м. Бахмуті Донецької області у центрі міста скоєно озброєний напад на ювелірний магазин «Діамант».

Як повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області, внаслідок пограбування загинув охоронець.

"Приблизно о 16:40, до чергової частини Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області від диспетчера Управління поліції охорони у м. Бахмуті надійшло повідомлення про те, що у центрі міста скоєно озброєний напад на ювелірний магазин «Діамант». За попередніми даними, до приміщення вказаного торговельного закладу, де у той час перебували двоє продавців, керуючий та працівник приватної охоронної фірми, увійшов невідомий чоловік, імовірно у камуфляжному одязі, який здійснив один постріл із вогнепальної зброї в область голови охоронця, після чого викрав з вітрини кілька ювелірних виробів із золота та з місця скоєння злочину втік", - йдеться в повідомленні.

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Згідно з інформацією, 38-річний охоронець від отриманого вогнепального поранення загинув на місці.

Відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 187 (розбійний напад) та п. 6 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, скоєне з корисливих мотивів) ККУ.

"На даний час тривають невідкладні оперативно-слідчі дії, спрямовані на з’ясування усіх обставин вказаної резонансної події, встановлення особи злочинця, його розшук та притягнення до кримінальної відповідальності", - повідомили правоохоронці.