В Ужгороді спалили дві елітні автівки екс-керівника СБУ області - ЗМІ

Михайло Феделеш очолював обласне СБУ у 2013-2014 роках.

В Ужгороді спалили два елітних автомобілі колишнього керівника обласного Управління Служби безпеки України.

Як повідомляє прес-служба ДСНС Закарпатської області, загорання двох автомобілів Audi Q5, 2013 року випуску, та Volkswagen Touareg, 2013 р. в., за адресою: місто Ужгород, вулиця Рилєєва.

«Вогнем знищено автомобіль Audi Q5. Також пошкоджено моторний відсік, салон іншого автомобіля та 10 м кв. ламберії житлового будинку», - повідомили у відомстві.

У той же час, видання «Закарпаття онлайн», посилаючись на дані місцевих ЗМІ, повідомляє, що автомобілі належали колишньому керівнику обласного Управління СБУ, котрий займав цю посаду в період 2013-2014 років.

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«Михайла Феделеша було призначено керівником облуправління СБУ в березні 2013 року. Саме за часів керування структурою М. Феделеша сталася Революція Гідності, і саме він очолював Управління СБУ, коли під час Майдану прослуховувалися телефони перших осіб області, дипломатів, журналістів та активістів», – пише місцеве видання.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні в селищі Коцюбинське Київської області внаслідок підпалу пошкоджено сім автомобілей, що були припарковані на паркувальному майданчику.