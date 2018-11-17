Біля Золотих Воріт у Києві стався вибух, є постраждалий (фото)
08:52, 17 листопада 2018Інциденти
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Як розповіли поліцейські, бездомний розвів багаття, щоб погрітися, через якийсь час пролунав вибух.
Біля Золотих Воріт у результаті вибуху постраждав чоловік / Дмитро Щерблюк / Інформатор
У Києві за адресою вулиця Золотоворітська, 7 прогримів вибух. В результаті інциденту постраждав чоловік.
Інцидент стався близько 20:40 у п'ятницю, 16 листопада, повідомляє "Інформатор".
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Як розповіли поліцейські, бездомний розвів багаття, щоб погрітися, через якийсь час пролунав вибух, внаслідок якого постраждав 50-річний чоловік.
Його з раною ноги госпіталізували в лікарню. Що саме вибухнуло і подробиці події встановить слідство. На місці працювала патрульна поліція, медики та слідчо-оперативна група.
фото Дмитро Щерблюк / Інформатор
Як повідомляв УНІАН, 14 листопада у Запоріжжі невідомий зловмисник кинув вибуховий пристрій у бік випадкових перехожих, в результаті чого постраждали три людини.
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