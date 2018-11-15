У Запоріжжі чоловік кинув вибухівку в перехожих, є поранені

У Запорізькій області запроваджено поліцейську операцію "Сирена" для затримання зловмисника.

У Запоріжжі невідомий зловмисник кинув вибуховий пристрій у бік випадкових перехожих.

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій ГУ НП у Запорізькій області.

Інцидент стався вчора, 14 листопада, ввечері в Шевченківському районі Запоріжжя.

Поліцейські, які прибули на місце події, встановили, що невідомий кинув небезпечний предмет, від вибуху якого постраждали троє чоловіків, після чого втік.

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Трьох постраждалих чоловік 1986, 1989 і 1996 року народження, з тілесними ушкодженнями доставлено в лікарню. Встановлено, що вони не мають стосунку ні до політичних партій, ні до криміналітету чи великого бізнесу. Один з них - студент, двоє інших - працівники підприємств.

У Запорізькій області запроваджено поліцейську операцію «Сирена» для затримання зловмисника.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 15 (замах на злочин), ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Раніше на Львівщині п'яний чоловік підірвав гранатою міський фонтан.