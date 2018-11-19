У центрі Одеси загорівся трамвай під час слідування за маршрутом

Вагон загорівся, коли трамвай проїжджав неподалік від ринку «Привоз». Пасажири встигли евакуюватися.

Сьогодні в центрі Одеси загорівся трамвай під час слідування за маршрутом.

Як повідомили УНІАН у комунальному підприємстві «Одесміськелектротанс», близько 8.00 у трамвайному вагоні маршруту №11 через перепад напруги сталося коротке замикання, що призвело до пошкодження ізоляторів.

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Внаслідок цього загорівся дах вагона, пасажири встигли евакуюватися з салону.

Постраждалих немає.

Зазначається, що вагон загорівся, коли перебував біля зоопарку (неподалік від ринку «Привоз»). Через аварійну ситуацію сталося знеструмлення мереж, що призвело до зупинки трамваїв. Прибулі на місце події рятувальники загасили вогонь.

У КП «Одесміськелектротанс» заявили, що рух маршруту №11 вже відновлено, вагон направлено в депо для усунення неполадок. Причини замикання встановлюються.