Відома активістка-трансгендер поскаржилася на побиття у львівському трамваї

Нападник називав себе "колишнім беркутовцем" та голосно обговорював зовнішність жінки.

Активістка ЛГБТ-руху Анастасія Крістель Домані поскаржилася на побиття у Львові.

Як зазначила Домані в Facebook, її побили на ґрунті ненависті та через її гендерну ідентичність.

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Жінка повідомила, що зіткнулася з агресивним чоловіком у львівському трамваї №6.

«Зібралося чимало людей на кінцевій, під'їхав трамвай (бортовий номер 1164) і заходячи в передні двері [я] вперлася в чоловіка, який намагався купити талон у водія не проходячи в салон. Зробила йому зауваження, так як мене ззаду підштовхували інші пасажири. Той різко огризнувся, я відповіла», - розповіла Домані про початок конфлікту.

«Далі все відбувалося дуже погано для мене: той чоловік став голосно обговорювати мою зовнішність, кричати "що це зайшло?", ти хто такий, не мужик і не баба", "чого в спідницю вирядився", підсів до мене на вільне праворуч від мене сидіння і хапаючи за лікті погрожував: "вийдемо на моїй зупинці, я з тобою розберуся, зараз братків викличу, я колишній беркутівець, так шо знаєш шо тобі світить", - продовжила вона.

За словами активістки, в подальшому чоловік продовжував погрожувати їй. Натомість вона запропонувала вийти на зупинці "Площа Старий Ринок" і звернутися до поліції. Тим не менш, через кілька зупинок чоловік знову підсів до неї і продовжував нагнітати конфлікт.

«Я бачу його руки, очі, стежить за моїм телефоном, - розумію, що зараз щось буде. На півслові він б'є мене у праву частину скули, окуляри розбиваються, головою, від сили удару дістаю ручку переднього сидіння, потім ще два удари - в лоб і голову. Була кілька секунд у прострації, а оточуючі люди, взагалі мовчать і нічого не роблять», - розповіла Домани.

За її словами, поліцію вона почала викликати ще в трамваї. Активістка написала заяву у відділенні, а потім поїхала в травмпункт, де пройшла огляд, зробила рентген обличчя і отримала довідку про побої.

Анастасія Крістель Домані активно бере участь у правозахисних інціативах в підтримку представників ЛГБТ, входить в організацію "Транскоаліція".

Нагадаємо, 1 липня повідомлялося, що в Кривому Розі близько десятка молодих людей напали на ЛГБТ-активіста Бориса Золотченка.