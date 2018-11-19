Терористи ІДІЛ торгували зброєю та боєприпасами на Київщині

Вони використовували підроблені документи й нелегально прибули в Україну після депортації з території іншої азійської держави за зв’язки з "ІДІЛ".

Співробітники Служби Безпеки України закрили канал збуту зброї в Київській області організований прихильниками міжнародної терористичної організації "Ісламська держава".

Про це повідомили на сайті СБУ 19 листопада.

В прес-службі служби безпеки розповіли, що зброєю торгували громадяни країн Центральної Азії. Вони використовували підроблені документи й нелегально прибули в Україну після депортації з території іншої азійської держави за зв’язки з "ІДІЛ".

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"Співробітники СБ України задокументували збут зловмисниками двох пістолетів іноземного виробництва та боєприпасів до них. Одного із учасників угруповання правоохоронці затримали", - йдеться в повідомленні.

Як з'ясувалося, затриманий чоловік перебуває у розшуку на батьківщині через участь у збройних підрозділах, збройних конфліктах або військових діях на території інших держав та фінансування злочинів терористичного характеру.

Правоохоронці також вилучили чотири гранати Ф-1 та РГД-5, підроблені документи, символіку міжнародної терористичної організації та гроші від продажу зброї та боєприпасів.