У центрі Львова у квартирі знайшли тіла літнього подружжя

Попередня причина смерті - отруєння чадним газом.

У Галицькому районі Львова в квартирі на вулиці Коперніка знайшли тіла двох літніх людей.

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Як повідомили у поліції Львівської області, напередодні правоохоронці отримали повідомлення від сусідів, що літнє подружжя вже кілька днів не виходить з дому.

"На місці події працювала слідчо-оперативна група. У квартирі правоохоронці виявили тіла 70-річного чоловіка та його 69-річної дружини без ознак життя. Ознак насильницької смерті на тілах виявлено не було. Попередня причина смерті подружжя – отруєння чадним газом", - йдеться у повідомленні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) КК України з приміткою "нещасний випадок". Правоохоронці встановлюють обставини події, призначено експертизи.

Як повідомляв УНІАН, 19 листопада на Львівщині знайшли тіло військового - чоловік помер від задушення.