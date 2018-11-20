У поліції розповіли деталі поранення військового на Рівненщині: вибухнути міг артснаряд

На Рівненському військовому полігоні сьогодні, 20 листопада, внаслідок вибуху поранено військовослужбовця-контрактника.

За попередньою інформацією, на Рівненському полігоні здетонував артилерійський снаряд. Від його вибуху постраждав один військовий.

Про це у коментарі «Громадському радіо» повідомив речник поліції Рівненської області Антон Греков.

Також Греков додав, що слідчі поліції та військова прокуратура продовжують працювати на місці детонації снаряду. Наразі вирішується питання про правову кваліфікацію інциденту.

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Як повідомляв УНІАН, на Рівненському військовому полігоні сьогодні, 20 листопада, внаслідок вибуху поранено військовослужбовця-контрактника 30-ї механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького, що дислокується у м. Новоград-Волинський Житомирської області. Чоловіка госпіталізовано.

Як повідомляє Головне управління Нацполіції у Рівненській області, на полігоні внаслідок вибуху травмувався 19-річний солдат.

«Близько 14 години до поліції повідомив оперативний черговий військової служби, що на території Рівненського загальновійськового полігону внаслідок вибуху невідомого боєприпасу травмувався 19-річний солдат. За попередньою інформацією, під час навчань колона військової техніки зупинилася оглянути транспорт. У цей час поблизу однієї із машин вибухнув поки невстановлений предмет», - інформувала поліція.

Зазначається, що внаслідок вибуху військовослужбовець отримав осколкові поранення передпліччя. Його госпіталізували до військового госпіталю.