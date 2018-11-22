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У Запоріжжі трамвай протаранив маршрутку - постраждало 5 осіб (відео)

09:25, 22 листопада 2018
Інциденти
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Трамвай зім'яв передню частину маршрутки зі сторони водія / фото zanoza-news.com

Про це повідомляє сайт міста Запоріжжя 061.ua.

Інцидент стався ввечері в середу, 21 листопада, в Шевченківському районі міста. Трамвай №14 протаранив маршрутку №23. Як розповіла порталу керівник відділу комунікацій Головного управління Національної поліції у Запорізькій області Катерина Людвік, за попередніми даними, постраждали 5 осіб. На місці події працювали медики і співробітники правоохоронних органів.

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В інтернеті з'явилося відео з місця дорожньо-транспортної пригоди. На ньому видно, що основний удар трамвая припав на передню частину маршрутки з боку водія.

Як повідомляв УНІАН, в центрі Одеси загорівся трамвай під час проходження по маршруту. Вагон загорівся, коли трамвай проїжджав неподалік від ринку «Привоз». Пасажири встигли евакуюватися.

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Теги: #ДТП#Запоріжжя