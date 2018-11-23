Жахливе вбивство дівчинки на Одещині: підозрюваний виявився іноземцем

У поліції зазначили, що підозрюваний був квартирантом сім'ї загиблої, яка жила у своїх родичів у селі Козацьке.

В Одеській області заарештовано підозрюваного в зґвалтуванні і вбивстві малолітньої дівчинки, виявленої сьогодні мертвою в занедбаному будинку села Козацьке Білгород-Дністровського району.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, за клопотанням Білгород-Дністровської місцевої прокуратури узято під варту підозрюваного без права внесення застави.

«Призначено необхідні експертизи для перевірки факту зґвалтування дитини», - повідомили в прокуратурі.

Читайте такожНа Одещині 9-річна дівчинка знайдена вбитою

У Головному управлінні Нацполіції в області зазначили, що підозрюваний був квартирантом сім'ї загиблої, яка жила у своїх родичів у селі Козацьке.

«Зловмисник - 28-річний громадянин сусідньої держави, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності і поки що тимчасово проживав з родичами дівчинки. Спочатку чоловік не визнавав своєї провини і всіляко намагався уникнути відповідальності. Однак докази, зібрані правоохоронцями, виявилися переконливими, і зловмисник заговорив», - заявили в поліції.

Підозрюваний розповів, що напередодні вони з господарями будинку випивали. Весь цей час дитина була вдома.

«Вночі, коли всі вже спали, дівчинка прокинулася і хотіла піти в туалет. Тут він її і зустрів... За словами чоловіка, щоб жертва не пручалася, він спочатку придушив її, після чого відніс до закинутого будинку по сусідству і зґвалтував. Залишивши роздягнену дівчинку на підлозі, він пішов спати», - повідомили в поліції.

Підозрюваного затримано в порядку статті 208 КПК України. З ним проводяться невідкладні слідчі дії. За вказаними фактами розпочато кримінальне провадження за статтями 152 ч.4 (зґвалтування), 153 ч.3 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом) та 115 ч.2 п.п.2, 9, 10 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в занедбаному будинку в одному з сіл Білгород-Дністровського району Одеської області виявлено убитою дівчинку, 2009 року народження.

За деякими даними, затриманий - житель Молдови, який на батьківщині перебуває в розшуку.