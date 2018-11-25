"Танкер, що сів на мілину": в мережі опублікували фото і відео перекритої РФ Керченської протоки

Місцевим журналістам вдалося зафіксувати на фото нинішню обстановку в Керченській протоці.

У неділю, 25 листопада, Росія заблокувала рух через Керченську протоку за допомогою судна, що сіло на мілину.

Як повідомляє КерчьИНФО, судно перекрило прохід під арками Керченського мосту. Його супроводжують три російських військових катери і два військові вертольоти.

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Місцевим журналістам вдалося зафіксувати на фото нинішню обстановку в Керченській протоці. Фото зроблені з боку Керчі окупованого РФ Криму.

У командуванні ВМС ЗС України раніше повідомили, що російська сторона посадила на мілину танкер перед Керченським мостом з боку Азовського моря. Через дії РФ українські кораблі вже третю годину не можуть увійти в Азовське море.

Пізніше українські військові порівняли сьогоднішні події з подіями 2014 року.

"Історія Чорноморського флоту (Севастополь) і 2014 року повторюється. Затопим кораблі, не дамо можливості пройти, посилаючись на невідоме судно в протоці", - заявили у ВМС України.

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації здійснили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, в результаті чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивка і леєрна огорожа, а також втрачений рятувальний пліт.

При цьому ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

У той же час у ФСБ Росії заявляють, що три українських військових корабля "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Кораблі ВМС ЗС України чекають проходу Керченською протокою. О 13:42 за інформацією Керчтрафікконтроля на проході мосту перекрито рух в обидві сторони у зв'язку з посадкою на мілину танкера перед мостом з боку Азовського моря, рух протокою закрито в обидві сторони.