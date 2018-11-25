На кордоні з Польщею "євробляхарі" оголосили безстрокову акцію протесту і палять шини

Вони вимагають скасування нових правил розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації, які набули чинності опівночі в неділю, 25 листопада.

На Волині водії авто на єврономерах, які перекрили міжнародний пункт пропуску "Ягодин", оголосили безстрокову акцію протесту і палять шини.

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Про це кореспонденту УНІАН повідомив активіст Микола Собуцький, який також має таке авто. За його словами, в акції беруть участь до тисячі осіб.

Міжнародна траса перекрита поблизу села Старовойтово. Там зібралися крім власників авто на іноземній реєстрації, ще й місцеві жителі.

Як запевняє Собуцький, люди незадоволені не тільки прийняттям закону про "євробляхи", але і зростанням ціни на газ і комунальні послуги. Воддночас, як зазначив активіст, в даний час ніхто конкретно не взяв відповідальність за організацію цієї акції.

За його словами, з обох боків утворилися величезні черги з автомобілів, з польської сторони вони досягають Хелма.

"Громадський порядок забезпечують два автобуси силовиків на чолі з начальником Головного управління нацполіції у Волинській області Петром Шпигом, які прибули на місце події", - додав Собуцький.

На пункті пропуску Краковець-Корчова державного кордону між Україною і Польщею триває акція протесту власників автомобілів на єврономерах. За повідомленням журналіста ZAXID.NET з місця події, більше 500 людей повністю заблокували рух транспорту на пункті пропуску.

Учасники блокування заперечують приналежність до якоїсь громадської чи політичної організації. Вони вимагають скасування нових правил розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації, які набули чинності опівночі в неділю, 25 листопада. За словами блокувальників, нові вимоги до перетину кордону та розмитнення автомобілів на єврономерах застали їх зненацька.

Учасники акції стверджують, що їхня акція безстрокова. Вони запалили шини біля в'їзду на пункт пропуску і встановили перші намети. Загасити палаючі шини спробували пожежники, проте учасники акції заблокували машину пожежних та змусили їх поїхати геть.

Мітингувальники також не пустили на територію України автобус з Німеччини, що виконував рейс Росток - Київ. Автобус залишився на території пункту пропуску.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні набули чинності закони України про внесення змін до Податкового та Митного кодексів про зниження акцизу на легкові автомобілі та посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.

З дня набрання чинності вводиться 90-денний пільговий період дії ставки 0,5 для розрахунку ставки податку за розмитнення на раніше ввезені автомобілі.

Однак особа, яка ввезла до України автомобіль у режимі транзиту або в режимі тимчасового ввезення, не зможе передати його у володіння, користування або розпорядження іншим особам.