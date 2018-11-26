Паркан одеського Будинку профспілки прикрасили логотипом американського фастфуду, через який спалахнув скандал у Києві

Автори, судячи з усього, натякають на скандалі з відкриттям ресторану мережі у столичному Будинку профспілки.

Логотип мережі американських ресторанів швидкого харчування KFC з'явився на тимчасовій огорожі з профнастилу біля Будинку профспілок на Куликовому полі Одеси.

Про це повідомляє Думська.

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Автори, судячи з усього, натякають на скандал з відкриттям ресторану мережі у столичному Будинку профспілки, де в 2014 році теж загинули люди.

Зараз KFC на Майдані закрили під тиском громадськості. Власник будівлі, Федерація профспілок України, визнав, що відкривати ресторан у такому місці неетично і розірвав договір оренди.