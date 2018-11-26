этот материал доступен на русском

Паркан одеського Будинку профспілки прикрасили логотипом американського фастфуду, через який спалахнув скандал у Києві

16:59, 26 листопада 2018
Інциденти
301 0
KFC в Будинку профспілок в Одесі / фото dumskaya.net

Логотип мережі американських ресторанів швидкого харчування KFC з'явився на тимчасовій огорожі з профнастилу біля Будинку профспілок на Куликовому полі Одеси.

Про це повідомляє Думська.

Читайте також"Тут загинули люди": на Майдані сталися сутички через появу фаст-фуду у Будинку профспілок (фото, відео)

Автори, судячи з усього, натякають на скандал з відкриттям ресторану мережі у столичному Будинку профспілки, де в 2014 році теж загинули люди.

Зараз KFC на Майдані закрили під тиском громадськості. Власник будівлі, Федерація профспілок України, визнав, що відкривати ресторан у такому місці неетично і розірвав договір оренди.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Одеса#Будинок профспілок