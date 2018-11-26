Паркан одеського Будинку профспілки прикрасили логотипом американського фастфуду, через який спалахнув скандал у Києві
16:59, 26 листопада 2018Інциденти
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Автори, судячи з усього, натякають на скандалі з відкриттям ресторану мережі у столичному Будинку профспілки.
KFC в Будинку профспілок в Одесі / фото dumskaya.net
Логотип мережі американських ресторанів швидкого харчування KFC з'явився на тимчасовій огорожі з профнастилу біля Будинку профспілок на Куликовому полі Одеси.
Про це повідомляє Думська.
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Автори, судячи з усього, натякають на скандал з відкриттям ресторану мережі у столичному Будинку профспілки, де в 2014 році теж загинули люди.
Зараз KFC на Майдані закрили під тиском громадськості. Власник будівлі, Федерація профспілок України, визнав, що відкривати ресторан у такому місці неетично і розірвав договір оренди.
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