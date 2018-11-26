Невідомі закидали димовими шашками столичний ТРЦ: людей евакуювали (відео)

Їдкий дим заповнив зали ТРЦ.

У Києві біля станції метро "Либідська" невідомі закидали димовими шашками торгівельно-розважальний центр "Ocean plaza".

Як повідомляє dtp.kiev.ua, зали торгового центу заповнив їдкий дим, відвідувачів евакуюють.

"Невідомі закидали димовими шашками ТРЦ у Києві: задимлення в "Ocean plaza" в Києві на Либідській, людей евакуюють, на паркінгу хаос, зали в диму", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, влітку праворадикали з фаєрами пікетували ТЦ "Ocean plaza", у зв'язку з тим, що там працюють російські магазини та заклади харчування. Вони розмалювали будівлю і кинули біля входу мертвих голубів.