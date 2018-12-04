У Києві бензовоз врізався у відбійник і перегородив дорогу (фото)

В результаті удару пробито бак Volvo, а причіп перегородив дві з трьох доступних смуг для руху.

В ніч на 4 грудня в Києві на шляхопроводі Столичного шосе, біля Корчуватого, сталося ДТП. Бензовоз Volvo врізався у відбійник.

Аварія сталася близько 00:35, повідомляє "Інформатор".

За попередньою інформацією, вантажівка їхала по Столичному шосе в бік Обухівської траси. На шляхопроводі машину занесло і відкинуло у відбійник. У момент аварії в салоні знаходилися двоє чоловіків: водій і експедитор. Вони отримали незначні травми і відмовилися від госпіталізації.

В результаті удару пробито бак Volvo, а причіп перегородив дві з трьох доступних смуг для руху. На місце інциденту виїхали пожежники, вони змили з проїжджої частини пальне. Також на ДТП працювали медики та екіпаж патрульної поліції. Подробиці інциденту уточнюються.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада на Чернігівщині мікроавтобус з дітьми зачепив вантажівку і в'їхав в електроопору.