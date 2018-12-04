Під Києвом Toyota збила патрульного та зникла, введено план «Сирена»

Постраждалого співробітника поліції госпіталізували у важкому стані.

У Київській області чорна Toyota Camry збила патрульного поліцейського та зникла з місця інциденту, правоохоронці ввели в столиці і області оперативний план «Сирена».

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Як повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook, інцидент стався на Житомирському КП. Постраждалий співробітник поліції був терміново госпіталізований у важкому стані.

Автомобіль, як повідомляється, зник з місця аварії у напрямку Києва.

Раніше повідомлялося, що в Київській області поліція розшукує невідомих, які з мисливської рушниці зробили два постріли по автомобілю міського голови міста Березань Володимира Тимченка.