Під Києвом Toyota збила патрульного та зникла, введено план «Сирена»
18:47, 04 грудня 2018Інциденти
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Постраждалого співробітника поліції госпіталізували у важкому стані.
У Київській області Toyota збила патрульного / УНІАН
У Київській області чорна Toyota Camry збила патрульного поліцейського та зникла з місця інциденту, правоохоронці ввели в столиці і області оперативний план «Сирена».
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Як повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook, інцидент стався на Житомирському КП. Постраждалий співробітник поліції був терміново госпіталізований у важкому стані.
Автомобіль, як повідомляється, зник з місця аварії у напрямку Києва.
Раніше повідомлялося, що в Київській області поліція розшукує невідомих, які з мисливської рушниці зробили два постріли по автомобілю міського голови міста Березань Володимира Тимченка.
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