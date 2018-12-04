Невідомі обстріляли з рушниці авто мера Березані: поліція почала розслідування

Поліція розслідує цей інцидент як хуліганство.

У Київській області поліція розшукує невідомих осіб, що з мисливської рушниці здійснили два постріли по автомобілю міського голови міста Березань Володимира Тимченка.

Про це йдеться у повідомленні поліції Київщини у соціальній мережі Facebook.

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"Подія сталася днями, коли посадовець їхав з міста Березань в Переяслав-Хмельницький. Під час дорожнього руху невідомі здійснили два постріли з мисливської рушниці в приватний транспортний засіб, в якому він пересувався, після чого втекли", - йдеться у повідомленні.

У цьому зв'язку держслужбовець викликав на місце події слідчо-оперативну групу, яка зафіксувала даний злочин.

За показами потерпілого слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 7 років позбавлення волі.

Наразі триває комплекс оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення та затримання осіб, причетних до скоєння хуліганських дій.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада у Києві затримали членів ОЗУ, які обстріляли "Київміськбуд" з гранатомета.