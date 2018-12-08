У Дніпрі затримали шахраїв, які вимагали хабар за викуп корабля без аукціону (фото)

Затримання провели під час отримання частини грошей.

Радник гендиректора "Дунайського пароплавства" і представник Першої Української міжрегіональної товарної біржі були затримані під час спроби отримання хабара за викуп морського судна без аукціону.

Про це повідомляє Департамент захисту Національної економіки поліції.

Відомо, що затримані організували злочинну схему з продажу держмайна, а саме теплохода "Микола Савицький", ринкова вартість якого становить 700 тисяч доларів.

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Вони запропонували зацікавленій особі придбати судно за вигідною ціною, шляхом впливу на посадових осіб відомства, але за це потенційний покупець повинен був заплатити особисто їм 260 тисяч доларів".

"Щоб провернути махінації з продажу, останні створили умови, за яких неможливо було провести аукціон за стартовою ціною. В результаті чого початкова вартість знижена на 30%, крім того покупець отримав можливість викупити теплохід без проведення аукціону", - повідомляють в поліції.

За домовленістю, покупець повинен був залишити хабар у певному пункті обміну валют.

Шахраїв затримали 7 грудня в одному з ресторанів Дніпра. У пункті обміну було вилучено 100 тисяч доларів, отриманих в якості частини неправомірної вигоди.

Зараз обидва шахрая затримано в порядку ст. 208 КПК України. Їм планують вручити підозра у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) КК України.