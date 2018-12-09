На Львівщині резервіст з автомата поранив військовослужбовця

Інцидент стався під час учбових стрільб.

На території «Міжнародного центру миротворчості і безпеки» (територія Яворівського полігону) у Львівській області резервіст з автомата поранив військовослужбовця.

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Про це повідомляє департамент цивільного захисту Львівської ОДА.

Зазначається, що 8 грудня, близько 16 год під час учбових стрільб солдат - резервіст 1983 року народження за невідомих обставин здійснив постріл з автомата АК. В результаті він спричинив вогнепальне кульове поранення в ногу військовослужбовцю 1997 року народження.

«Потерпілий госпіталізований у військово – медичний клінічний центр Західного регіону у м. Львові. Обставини події встановлюються», - зазначили в департаменті.

В жовтні головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що з початку бойових дій у 2014 році на Донбасі майже 900 українських військових загинули внаслідок небойових безповоротних втрат, а саме - самогубств та навмисних вбивств.