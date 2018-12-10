"Геть!": вночі у Львові невідомі розмалювали стіни відділення «Альфа-Банку» (фото)

Невідомі розбили скло у дверях, а також розмалювали стіни приміщення банку.

У Львові сьогодні, 10 грудня, вночі невідомі пошкодили приміщення одного з банків.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області.

«Невідомі розбили скло у дверях, а також розмалювали стіни приміщення банку написами. Наразі всі обставини події, а також причетні до цих дій встановлюються», - зазначили у поліції.

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Як повідомив на своїй сторінці у Facebook координатор ГО «Варта-1», яка співпрацює з правоохоронцями, депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, невідомі о 04:00 пошкодили приміщення «Альфа-Банку» на вул. Личаківській, 130.

Він зазначив, що невідомі розбили скло вхідних дверей і залишили на стінах написи червоною фарбою «Альфа – геть зі Львова».

Як повідомляв УНІАН, раніше невідомі закидали димовими шашками столичний ТРЦ.