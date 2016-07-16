У Києві напали на главу Transparency International Україна

Про це УНІАН повідомили у прес-службі організації.

Згідно з повідомленням, «злочинці викрали документацію та архів організації».

За словами Марусова, крадій спочатку звернувся до нього на ім’я і, дочекавшись зручного моменту, викрав сумку з ноутбуком ТІ Україна, де зберігався архів документів за останні роки діяльності організації.

В Transparency International повідомили, що за викликом на місце скоєння злочину прибув автомобіль з патрульною поліцією, однак, коли просто на їх очах стався напад ще одного злочинця на Андрія Марусова, вони просто спостерігали, не намагаючись його захистити. Під ранок, повертаючись із поліцейського відділку, Марусов зазнав ще одного нападу: злочинець намагався відібрати у нього фотоапарат, яким було сфотографовано попередніх нападників.

“Я схильний розцінювати подію як грубий тиск на українське відділення Transparency International у зв'язку з нашою принциповою антикорупційною діяльністю. Минулого тижня ТІ Україна спільно з британським відділенням організації провела семінар за участю міжнародних експертів із впровадження незалежного антикорупційного суду і громадського моніторингу корупції у сфері оборони. Крім цього, днями ми виступили з критичною заявою, у якій засудили відновлення на посаді військового прокурора Костянтина Кулика, який підозрюється Національним антикорупційним бюро в незаконному збагаченні. Таким чином, ми багато для кого незручна організація”, — сказав Марусов.

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При цьому виконавчий директор ТІ Україна Ярослав Юрчишин також висловив припущення, що напади пов’язані з антикорупційною діяльністю організації.

“Так, ми припускаємо, що це може бути пов'язано з активізацією антикорупційної діяльності нашої організації. У будь-якому випадку ми очікуємо активних дій з боку Національної поліції та закликаємо чимшвидше розслідувати справу”, - наголосив Юрчишин.

Крім того, Transparency International Україна звернулось до Національної поліції із закликом якнайшвидше розпочати прозоре розслідування.