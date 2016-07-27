У Росії знайшли мертвим високопоставленого чиновника ФСБ

За неофіційною інформацією, він був знайдений у власній квартирі з колотими ранами, передає "КоммерсантЪ".

Офіційно ця інформація поки не підтверджується — в УФСБ РФ ці дані ніяк не коментують. Не коментує й дружина Бондаренко, яка наразі є депутатом крайової Думи.

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Як неофіційно повідомили джерела "Коммерсанта", інформація про те, що помер Сергій Вікторович Бондаренко, з'явилася ще вдень, однак про насильницьку смерть ніхто не говорив. Самого Бондаренка джерела охарактеризували як одного із найсильніших професіоналів в управлінні, який вів усі гучні корупційні справи. 31 липня йому виповнилося б 50 років.

Пізніше в УФСБ по Ставропольському краю радіостанції "Говорит Москва" не підтвердили дані про вбивство заступника начальника відомства: "Це дезінформація, ніхто його не вбивав".