У Харкові водія BMW, яка розірвала чоловіка на переході на частини, відправили до СІЗО

Його підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху, передає місцевий сайт 057.ua з посиланням на дані поліції.

Зазначається, що на місці аварії водієві було запропоновано пройти алкотест, результат якої виявився негативним. Чоловік також пройшов відповідне обстеження в Харківському обласному наркологічному диспансері.

Читайте такожРезонансна ДТП у Харкові: поліція розповіла подробиці аварії, відкрито справу (фото)

"Найближчим часом будуть готові результати експертиз", - зазначили в ГУ НП в Харківській області.

Як повідомляв УНІАН, автомобіль BMW під керуванням місцевого жителя смертельно травмував пішохода, розірвавши його на частини, 30 липня на вулиці Гвардійців-широнінців.

«На місці події збиралися понад 100 осіб. Люди поводилися агресивно, заважали роботі поліції на місці ДТП і висловлювали бажання самостійно розправитися з винуватцем дорожньо-транспортної пригоди. 31 липня близько 01:00 натовп розійшовся, у медичні установи і до поліції заяв і звернень за цим фактом не надходило», - повідомили у поліції.