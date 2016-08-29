Вибух автомобіля під Львовом: Гелендваген розстрілювали з автомата та гранатомета

За останніми даними, на місці вибуху утворилась воронка завширшки чотири метри, передає ТСН.

Також правоохоронці знайшли у лісі магазини до автомата й використаний гранатомет.

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Відомо також, що один Гелендваген належав львівському підприємцю, а іншим, який і був підірваний, пересувались його охоронці. Сам бізнесмен не постраждав, але троє людей загинули, ще двоє зазнали важких поранень. За непідтвердженою інформацією, їх розстрілювали з автомата.

Наразі у районі траси Львів – Івано-Франківськ поблизу Старого Села працюють слідчі.

Раніше УНІАН повідомляв, що близько 11 години в Старому Селі у Львівської області вибухнув автомобіль, внаслідок чого загинуло троє людей.