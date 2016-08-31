Справа в контрабанді: Москаль розповів подробиці перестрілки на Закарпатті

Про це повідомляє офіційний сайт Москаля.

"За попередніми даними, причина конфлікту заборгованість за поставлені сигарети, які контрабандисти Тячівщини отримали з Мукачева, проте не розрахувалися за них, оскільки втратили товар під час переправлення через кордон", - зазначив Москаль.

Спочатку між двома групами виникла словесна перепалка, яка переросла в бійку. Потім один з місцевих відкрив хаотичний вогонь по приїжджих. Всього було випущено понад 20 куль.

В результаті четверо людей з Мукачева віком від 22 до 36 років отримали вогнепальні поранення різного ступеня тяжкості. На даний момент вони госпіталізовані.

"Управлінню національної поліції у Закарпатській області дано доручення в стислі терміни затримати всіх учасників стрільби", - йдеться в повідомленні. Також стало відомо, що один з представників "тячівської групи" - чинний депутат Тячівської районної ради від "Єдиного центру".

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 30 серпня в Миколаєві двоє п'яних чоловіків били і ображали людей, а присутні при цьому співробітники поліції не змогли прийняти необхідні заходи.