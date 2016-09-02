Потрійне зіткнення вантажівок на Полтавщині: двоє людей загинули на місці ДТП, ще одна - в лікарні (фото)

12:24, 02 вересня 2016
Інциденти
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На Полтавщині вчора, 1 вересня, внаслідок зіткнення вантажних автомобілів загинули троє людей.

Як повідомляє відділ комунікації Нацполіції Полтавської області, дорожньо-транспортна пригода сталася близько 18.20 в селі Поділ на трасі Київ-Харків.

За попередніми даними, водій вантажного автомобіля DAF не витримав безпечної дистанції та в’їхав в напівпричіп вантажівки Мercedes, що рухалася попереду.

Після цього, DAF відкинуло на зустрічну смугу, де відбулося зіткнення з зустрічним автомобілем такої ж марки.

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Унаслідок ДТП водій одного автомобіля DAF був доставлений до Вейликобагачанської центральної районної лікарні, де через годину від отриманих травм помер. Водій та пасажир іншої вантажівки – загинули на місці пригоди.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб (частина 3 статті 286 Кримінального кодексу України), внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років. Проводиться перевірка.

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