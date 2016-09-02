У Запорізькій області двоє дітей "відсвяткували" День знань в лікарні, розбивши молотком боєприпас

Як повідомляє Головне управління поліції в Запорізькій області, 1 вересня о 15:20 до Орiхiвського відділення поліції надійшло повідомлення від медсестри приймального відділення місцевої центральної районної лікарні.

Медик розповіла, що до закладу доставлені неповнолітні мешканці Комишувахи – дівчинка 2009 року народження (поранення верхньої треті правої гомілки) та хлопець 2005 року народження (ушкодження першого та другого пальця лівої кісті руки).

Читайте такожПрокуратура назвала основну версію вибуху на Гончарівському полігоні, внаслідок якого загинули військові

Встановлено що травму діти отримали близько 15:00 внаслідок розриву мисливського патрону.

Набій діти знайшли в гаражі за місцем мешкання дівчинки та намагались його розбити молотком. Відомості про подію внесено до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, триває перевірка.