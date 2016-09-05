На Хмельниччині киянка, що приїхала на арт-фестиваль, зірвалася з вершини скелі

Як повідомили УНІАН у секторі комунікації поліції області, дівчина зірвалася з вершини скелі і впала у каньйон річки Смотрич.

Від отриманих травм потерпіла загинула на місці.

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Дівчина разом з друзями приїхала зі столиці на арт-фестиваль «Respublika», який проходив в Кам'янці-Подільському з 1 по 4 вересня. Молоді люди розмістили свій намет на валах недалеко від фортеці.

За словами друзів загиблої, близько 01:20 дівчина відійшла подалі від компанії в напрямку каньйону. Відразу після цього молоді люди почули шум і кинулися на допомогу, але не встигли - дівчина зірвалася зі скелі і розбилася.

За попередньою інформацією, постраждала перебувала в стані алкогольного сп'яніння. Зараз працівники Кам'янець-Подільського відділу поліції з'ясовують всі обставини події.