На найбільшому кладовищі України сталася пожежа

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, 9 вересня о 17.34 в службу «101» надійшло повідомлення про пожежу на Західному кладовищі. Виїздом на місце події було встановлено, що на відкритій території горить сміття та суха трава.

В результаті вигоріло 1 тис. кв. метрів території, а також розташована поряд лісосмуга на площі 500 кв. м.

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«За попередніми даними, причиною загоряння стало необережне поводження з вогнем невстановленою особою», - відзначили в прес-службі.

За словами очевидців, вогонь пошкодив квіти і вінки на десятках могил.

Жертв і постраждалих немає.

«Західне» кладовище в Одесі відкрито в 2000 році, займає більше 200 га. Є найбільшим в Україні та одним з найбільших кладовищ на території Європи.