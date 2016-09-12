ДТП на Київщині: двоє школярів потрапили під колеса автомобіля (відео)

7-річна дівчинка загинула на місці, її 14-річного брата відвезли до лікарні.

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Наразі експерти встановлюють швидкість, з якою їхав водій та що саме завадило побачити школярів.

Гальмівний шлях на дорозі майже відсутній.

Як повідомляв УНІАН, під Києвом 10 вересня сталася ДТП за участю автомобіля Skoda і маршрутки, внаслідок якої загинули троє людей.