ДТП на Київщині: двоє школярів потрапили під колеса автомобіля (відео)

20:07, 12 вересня 2016
Інциденти
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У Віті-Поштовій на Київщині автівка збила двох школярів, які перебігали дорогу в непристосованому для цього місці.

Фото УНИАН

7-річна дівчинка загинула на місці, її 14-річного брата відвезли до лікарні.

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Наразі експерти встановлюють швидкість, з якою їхав водій та що саме завадило побачити школярів.

Гальмівний шлях на дорозі майже відсутній.

Як повідомляв УНІАН, під Києвом 10 вересня сталася ДТП за участю автомобіля Skoda і маршрутки, внаслідок якої загинули троє людей.

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