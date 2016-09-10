Під Києвом Skoda на великій швидкості врізалася в маршрутку, троє загиблих (фото)

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

За попередніми даними, автомобіль Skoda на великій швидкості врізався у зустрічну маршрутку.

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"Від сильного удару в легковику водій і два пасажири загинули миттєво. У маршрутці ніхто не отримав серйозних травм", - йдеться в повідомленні.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Києві на вулиці Борщагівській з маршрутки під час руху випала дівчина.