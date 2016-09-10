Під Києвом Skoda на великій швидкості врізалася в маршрутку, троє загиблих (фото)
18:28, 10 вересня 2016Інциденти
2227 0
Під Києвом 10 вересня сталася ДТП за участю автомобіля Skoda і маршрутки, внаслідок якої загинули троє людей.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
За попередніми даними, автомобіль Skoda на великій швидкості врізався у зустрічну маршрутку.
Читайте такожАвтомобіль помічника Путіна потрапив у ДТП в Москві: ЗМІ дізналися подробиці (відео)
"Від сильного удару в легковику водій і два пасажири загинули миттєво. У маршрутці ніхто не отримав серйозних травм", - йдеться в повідомленні.
Раніше УНІАН повідомляв, що в Києві на вулиці Борщагівській з маршрутки під час руху випала дівчина.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter