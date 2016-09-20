РосЗМІ розповіли подробиці вбивства ватажка "Оплоту" Жиліна

Як повідомляє російський телеканал РенТВ, кілер чекав на своїх жертв за столиком в ресторані і відкрив вогонь, щойно вони увійшли.

"Однією з версій розстрілу лідера українського "Оплоту" Євгена Жиліна названо бандитський переділ", - повідомило телеканалу поінформоване джерело.

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Співрозмовник телеканалу також розповів, що кілер вистрілив у Жиліна та його знайомого Андрія Козирєва по два рази. За характером поранень можна зробити висновок, що діяв професійний вбивця: він цілив своїм жертвам в голову і груди.

Жилін був одразу убитий, а його знайомий, судячи з усього, стояв боком, тому кулі влучили йому в плече і щелепу.

Як повідомляв УНІАН раніше, в ресторані "Ветерок" в селищі Горки-2 під Москвою вбили ватажка харківської проросійської організації "Оплот" Євгена Жиліна.