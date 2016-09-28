В Ізмаїлі чоловік кинув гранату з 5-го поверху будинку – від вибуху ніхто не постраждав

У місті Ізмаїлі Одеської області затримано чоловіка, який кинув з балкона житлового багатоповерхового будинку гранату.

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області, в поліцію надійшло повідомлення про те, що на розі вулиць Шевченка і Грушевського вибухнув невідомий предмет. На місце події відразу виїхали правоохоронці, які встановили, що 28-річний чоловік, який мешкає на 5-му поверсі багатоповерхового будинку на вулиці Шевченка, 1, з балкона своєї квартири кинув на землю гранату, ймовірно, РГД-5.

«У результаті вибуху гранати ніхто з громадян не постраждав», - зазначили в главку.

Також встановлено, що у цього громадянина, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, в розташованому поруч із зазначеним будинком магазині стався конфлікт, в ході якого він пригрозив, що «всіх підірве гранатою».

За цим фактом інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Чоловіка затримано правоохоронцями. З місця події вилучено чеку й осколки гранати. Проводяться слідчі дії.

На місці події працює слідчо-оперативна група.