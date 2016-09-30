У Києві вночі рятувальники більше трьох годин гасили пожежу у багатоповерхівці

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, інформація про пожежу у 9-поверховому житловому будинку по вул. Генерала Карбишева, 1/29, надійшла 30 вересня о 02.00.

На місці виклику пожежники встановили, що загоряння виникло на 5-му поверсі евакуаційної сходової клітини, з подальшим розповсюдженням полум’я на 6, 7, 8 та 9 поверхи, внаслідок чого на 8-му поверсі вогонь перекинувся на 2 однокімнатні квартири, що розташовані поруч із евакуаційною сходовою клітиною, поінформували в ДСНС.

«Евакуаційні сходові клітини були перекриті мешканцями житлового будинку та облаштовані під підсобні приміщення, захаращення яких призвело до швидкого розповсюдження полум’я з 5-го по 9-й поверхи. Саме цей фактор ускладнював роботу пожежно-рятувальних підрозділів», - зазначається в повідомленні.

За даними ДСНС, «на поверхах вогнеборцям вдалося врятувати 8 людей, двоє з яких з незначними опіками передано лікарям швидкої медичної допомоги та направлено до опікового центру, 12 людей евакуювати та ще 18 вивели на свіже повітря».

Пожежу рятувальникам вдалося локалізувати о 03.57, а ліквідувати - о 05.23.

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Внаслідок пожежі на 8-му поверсі вогнем пошкоджено дві однокімнатні квартири, які розташовані поруч із евакуаційною сходовою клітиною, пошкоджені стіни загального коридору 8-го поверху та особисті речі мешканців будинку, які захаращували евакуаційну сходову клітину з 5-го по 9-й поверхи, повідомили в ДСНС.

Причини виникнення пожежі встановлюються.

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня рятувальники 6 годин гасили пожежу на підприємстві з виробництва взуття під Києвом.