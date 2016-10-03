Військового та його спільника-азербайджанця засудили за пограбування перехожого до року тюрми

Як повідомляє Військова прокуратура Центрального регіону України, вказані особи із застосуванням насильства здійснили напад на перехожого та відібрали в нього сумку, в якій знаходився мобільний телефон, планшет, грошові кошти та документи.

Після цього вони зникли з місця події, але були одразу затримані правоохоронцями.

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Під час судового розгляду, враховуючи, що обвинувачені визнали вину в повному обсязі та відшкодували потерпілому усі завдані ними збитки, суд визнав їх винними за ч.2 ст.186 КК України (відкрите викрадення чужого майна (грабіж), поєднане із застосуванням насильства, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та призначив їм покарання у вигляді 1 року позбавлення волі.

Державне обвинувачення у провадженні підтримувала військова прокуратура Київського гарнізону.