Рахунок китайських поселенців на сході Росії вже йде на мільйони, і показники зростають.

Китай та Північна Корея поступово поглинають Далекий Схід Росії, доки Кремль зосереджений на спробах знищення України. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ).

"Росія дедалі частіше "розраховується" з союзниками у війні проти України власними територіями. Не маючи ресурсів для розвитку найбільшого регіону країни – Далекосхідного федерального округу – Москва відкриває шлях зовнішній експансії", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обсяг китайських інвестицій у цей регіон за підсумками 2025 року може сягнути трильйона рублів (близько 12 мільярдів доларів). Більшість інвестиційних угод стосуються торгівлі, інфраструктурних проєктів немає.

Паралельно Китай поглинає Далекий Схід Росії у демографічному вимірі. За даними СЗРУ, на території від Владивостока до Уралу на сьогодні проживають до 2 мільйонів китайців, і ця цифра зростає. Для розуміння, самих росіян на цих територіях орієнтовно 30-37 млн залежно від того, як рахувати.

Як зазначають в СЗРУ, переселенню китайців сприяють пільги спеціальних економічних зон в цій частині РФ, а також запровадження безвізового режиму між двома країнами. "Формуються анклави, де росіяни практично не працюють", – кажуть в українській розвідці.

Масштаби експансії КНДР дещо менші і мають трохи інший вимір. Російські компанії почали замовляти собі робітників з Кореї, оскільки їм можна платити мінімальну зарплатню, більшу частину якої до того ж отримують не самі робітники, а корейська держава. Лише за останній рік на Далекий Схід прибули понад 15 тисяч північнокорейських робітників, але їх може бути і значно більше – до 50 тисяч. За даними української розвідки, російські компанії вже замовили у Пхеньяна ще 153 тисячі трудівників.

"Так виникає ситуація, коли дві ядерні держави одночасно зміцнюють позиції на території третьої. Китай формує економічну залежність, КНДР – трудову. Обидві країни вирішують власні проблеми за рахунок російських ресурсів", – повідомляє розвідка.

Росія і Китай: останні новини

Як писав УНІАН, у Вашингтоні знову почали погрожувати Китаю 500-відсотковим митом на поставки товарів в США як покарання за купівлю російської нафти. Навесні з такою ініціативою виступили в Конгресі, але влітку Трамп зумів потопити цю ідею. Тепер її знову реанімували на тлі нової сварки Трампа з Китаєм.

Тим часом в НАТО бояться, що перед вторгненням на Тайвань Китай змусить Росію напасти на Європу, аби відволікти увагу і ресурси Заходу від Азійсько-Тихоокеанського регіону.

