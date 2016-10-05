На Чернігівщині під час навчань загинув військовий

Військова прокуратура Деснянського гарнізону розслідує кримінальну справу за фактом порушення правил водіння або експлуатації бойової машини, що спричинило загибель військовослужбовця. Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України.

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Оперативники встановили, що 5 жовтня близько 10.00 ранку на тактичному полі одного з навчальних центрів Сухопутних військ ЗСУ у селищі Десна Козелецького району Чернігівської області проводились навчання. У ході відпрацювання тактичного заняття під час спішування з БМП-1, військовослужбовець-контрактник, молодший сержант, попав під гусеницю бойової машини та від отриманих тілесних ушкоджень загинув.

Як поясниди у відомстві, попередньою причиною трагедії є порушення правил експлуатації бойової машини водієм-механіком БМП-1 (військовослужбовцем-контрактником).

«У ході слідства досліджується правильність організації проведення навчання, повнота доведення заходів безпеки на учбових місцях, виконання нормативних вимог використання бойової техніки та інше. Слідчі дії тривають», - додали в прокуратурі.