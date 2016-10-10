На Закарпатті патрульні застосували зброю, затримуючи підозрюваних у грабежі

Про це у Facebook повідомляє Патрульна поліція Ужгорода та Мукачевого.

«Сьогодні вдень на стаціонарному посту у Нижніх Воротах патрульні зупинили автівку, водій та пасажири якої розшукувалися за грабіж у Мукачеві. Після зупинки водій, маючи намір втекти, хотів наїхати на патрульного, але, швидко відреагувавши, поліцейський відскочив, уникнувши наїзду і задля зупинки автівки був вимушений застосувати зброю. У результаті погоні трьох втікачів затримали. На щастя, потерпілих нема», - йдеться у повідомленні.

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Раніше УНІАН повідомляв, що на Львівщині правоохоронці застосували вогнепальну зброю для зупинки автомобіля, який викрали двоє неповнолітніх віком 14 та 15 років.