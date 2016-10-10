У Львові машина патрульної поліції потрапила в ДТП (фото)

У Львові 10 жовтня у ДТП потрапив службовий автомобіль патрульної поліції Toyota Prius та Mercedes Sprinter.

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Аварія трапилася близько 02:10 біля ТЦ «Метро» на вул. Городоцькій.

Як зазначила ZAXID.NET речниця патрульної поліції Катерина Рибій, інспектор поліції не надав перевагу іншому транспортному засобу під час здійснення повороту, що спричинило зіткнення.

На інспектора поліції, що був за кермом, склали протокол за скоєння ДТП.

Внаслідок аварії ніхто з людей не постраждав.