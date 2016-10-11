У Харкові активісти спіймали п'яного поліцейського за кермом, він намагався зняти номери з авто (відео)

Харківські громадські зупинили поліцейський автомобіль "ВАЗ-21099". За словами активістів, водій був п'яний, передає місцевий сайт 057.ua.

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Зазначається, що громадські активісти зателефонували до поліції. На місце приїхали патрульні поліцейські. Однак до їхнього приїзду, зі слів активістів, службові номери з автомобіля були зняті.

Факт події виданню підтвердили в Управлінні патрульної поліції. Однак деталі події коментувати відмовилися.

В ГУ НП у Харківській області пообіцяли прокоментувати ситуацію пізніше.

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