Поліція показала затримання нападника, що обстріляв маршрутку біля одеського УСБУ (відео)

Як повідомляє Головне управління поліції в Одеській області, 11 жовтня о 10:50 на перетині вулиць Єкатерининської та Єврейської 23-річний одесит почав стріляти з пістолета травматичної дії по маршрутному таксі. В результаті стрільби постраждалих немає.

В ході встановлення всіх обставин даної події з’ясувалося, що чоловік, знаходячись в стані алкогольного сп’яніння, намагався зупинити маршрутний автобус в невстановленому місці. У свою чергу водій транспортного засобу не здійснив зупинку, що обурило громадянина, і він дістав травматичний пістолет та почав стріляти в водія.

Співробітниками батальйону поліції особливого призначення, які несли службу по охороні публічного порядку неподалік від місця події, затримали зловмисника. Правопорушника було доставлено до Приморського відділу поліції.

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З місця події вилучено травматичний пістолет марки «Шмайсер» та гільзи. Дозвільних документів на цей пістолет правопорушник не мав.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Також поліція опублікувала коментар спецназівця, що чергував на місці інциденту та затримав порушника.

Він розповів, що спочатку агресивний нападник вдарив автобус рукою, намагаючись його зупинити. За словами правоохоронця, маршрутка повністю не зупинилася, і той встиг підбігти до вікна водія, вставити патрони в пістолет й почати стріляти по ньому.

Чоловік зробив 4 постріли, після чого до нього були "застосовані заходи" і він був затриманий. На місце було викликано слідчо-оперативну групу.

На оприлюднених фото й відео у вікні водія автобуса чітко видно 3 кульові отвори. Судячи з відео, автобус маршруту №185 в момент інциденту рухався Єкатерининською в північному напрямку.