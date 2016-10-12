На Хмельниччині мікроавтобус зіткнувся з вантажівкою: 3 загиблих, близько 10 госпіталізованих

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник прес-служби Головного управління ДСНС у Хмельницькій області Андрій Козак.

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За його словами, ДТП сталася сьогодні близько 8:30.

“Трагедія сталася на автодорозі Хмельницький - Кам’янець-Подільський поблизу аварійно-небезпечної ділянки “Тещин язик”. До медичних закладів госпіталізовано близько 10 осіб”, - зазначив він.

Причини ДТП з’ясовуються.