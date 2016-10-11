У Хмельницькому застрелили валютника

Як повідомила УНІАН старший інспектор хмельницького відділу поліції Катерина Терещенко, подія сталася близько восьмої вечора 10 жовтня на території гаражного масиву «Грузевиця-2».

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На місці вбивства вилучено три гумові кулі та чотири гільзи калібру 9 мм, а також грошові кошти у сумі 28 тис. доларів та 463 євро.

За вказаним фактом внесені відомості до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.