Біля пункту пропуску "Зайцеве" помер чоловік, який чекав автобуса

Як повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України, на вхід з неконтрольованої українською владою території в пішому порядку прибув чоловік до контрольного посту "Майорськ".

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Під час очікування муніципального автобуса на зупинці йому стало зле, і він втратив свідомість.

"Прикордонники відразу викликали карету швидкої медичної допомоги та почали надавати первинну медичну допомогу, але громадянин залишався без свідомості. Коли прибули медичні працівники та підтвердила факт смерті, яка, ймовірно, наступила від серцевого нападу", - йдеться у повідомленні.

У ДПСУ зауважили, що про смерть чоловіка повідомили поліцію.