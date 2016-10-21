Біля Львова сталася смертельна ДТП: водій втік з місця пригоди (фото)

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Лінкольн» не впорався з керуванням і на зустрічній смузі зіткнувся з трьома авто.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 20 жовтня о 20.30 на автодорозі Львів-Краківець поблизу селища Івано-Франкового. За попередніми даними, водій автомобіля «Лінкольн», 32-річний мешканець Новояворівська, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем «Лянчіа Лібро», яким керував 25-річний мешканець Яворова, далі зіткнувся з мікроавтобусом «Фольксваген Т5», за кермом якого перебував 18-річний львів’янин, а потім ще й зі «Шкодою Фабія», яким керувала 39-річна мешканка Новояворівська.

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Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля «Шкода» від отриманих травм померла на місці події, а її 39-річний пасажир був госпіталізований з травмами різної важкості. Також під час автозіткнення був травмований пасажир «Лінкольна», 27-річний мешканець Новояворівська, котрому лікарі поставили діагноз «забої, черепно-мозкова травма та алкогольне сп’яніння».

Наразі вирішується питання кваліфікації цього злочину згідно норм Кримінального кодексу України, проводяться слідчі дії, поліцейські вживають заходів аби встановити місцеперебування водія-втікача.