Біля Львова військовий автомобіль насмерть збив літню жінку

Про це повідомляє ZAXID.NET з посиланням на прес-службу військової прокуратури.

За кермом автомобіля Jeep був військовослужбовець за контрактом однієї з частин Нацгвардії у Львівській області, який на службовому авто їхав у напрямку Львова.

За словами водія, він їхав на зелене світло світлофора, водночас чоловік загиблої жінки зазначив, що не пам’ятає на який сигнал світлофора вони вийшли на дорогу.

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Внаслідок наїзду, жінка загинула на місці аварії. Речниця патрульної поліції Львова Катерина Рибій зазначила, що загиблій було 75 років. За кермом автомобіля був 28-річний чоловік.

На місці автопригоди працюють правоохоронці, слідчі військової прокуратури. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 415 ККУ.