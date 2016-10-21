"Оккупай-педофиляй" по-одеськи: поліція затримала послідовників російського неонациста "Тесака" (фото, відео)

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в Одеській області.

Згідно з повідомленням, у злочинну групу входили близько 15 осіб у віці від 16 до 20 років. Зловмисники за допомогою представниць слабкої статі в темний час доби заманювали чоловіків в один з одеських скверів, де грабували їх і чинили над ними актів насильства, принижуючи їх чоловічу гідність. Свої кримінальні дії зловмисники знімали на мобільний телефон.

"Спочатку чоловіка грабували, забираючи найбільш цінні речі, а потім, шляхом побиття і приниження, проводили з ними роз'яснювальну роботу. Свої дії зловмисники знімали на мобільний телефон", - пише прес-служба.

Співробітники кримінальної поліції Хмельницького відділу поліції провели низку оперативних заходів, в ході яких було встановлено, що зловмисники знайшли нову жертву і мають вчинити над ним насильницькі дії з пограбуванням. Під час нападу сім зловмисників, серед яких дві дівчини, були затримані на місці злочину.

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Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні розбою. Їх вина доведена за двома епізодами. Досудовим розслідуванням встановлюються інші учасники групи. Слідство триває.

Максим Марцинкевич, більш відомий під прізвиськом "Тесак", організував у Москві рух "Оккупай-педофиляй", що займається побиттям і приниженням людей, яких члени руху вважають педофілами.

Своїх жертв учасники руху шукають через інтернет і знайомляться з ними від імені неповнолітніх. Усі знущання знімають на відеокамеру, а потім відеоролики розміщуються в інтернеті. Сам Марцинкевич називає "Оккупай-педофиляй" "соціальним проектом", спрямованим на пропаганду націонал-соціалізму, виявлення сутності ліберальних поглядів та привернення уваги суспільства до цієї проблеми", пише "112 Україна".

У 2013 році "Тесака" заочно заарештували за звинуваченням в екстремізмі, приводом для цього стали три ролика на YouTube, де "Тесак" виступає в дусі субкультури скінхедів. У 2014 році його затримали на Кубі і в наручниках відправили до Москви, де суд його засудив до 5 років позбавлення волі. 11 листопада того ж року московський суд, розглянувши скаргу засудженого, знизив термін покарання до 2 років і 10 місяців.