В Одесі правоохоронці запобігли спробі незаконного експорту горіхів

В Одесі правоохоронці сьогодні, 25 жовтня, запобігли спробі незаконного експорту великої партії горіхів.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської митниці, ДФС спільно з працівниками УСБУ в Одеській області викрили компанію, яка намагалася незаконно експортувати з України горіхи на п'яти великовантажних автомобілях.

Зокрема, під час митного оформлення та перевірки документів цієї компанії виявилося, що контракт на експорт товару було укладено у липні, проте сама компанія була створена лише у вересні цього року.

На даний час правоохоронці проводять заходи щодо документування протиправної діяльності. Дане порушення підпадає під дію статті 483 Митного кодексу України, яка передбачає штраф і конфіскацію товару.

Усі відповідні матеріали будуть передані в прокуратуру з метою перевірки причетності посадових осіб митниці до вищезгаданого порушення.

«Ймовірно, що компанія хотіла уникнути повернення валютної виручки в країну від продажу горіхів», - відзначили в прес-службі.